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Минниханов распорядился усилить патрулирование городов

09:36, 10.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Минниханов распорядился усилить патрулирование городов
Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился усилить патрулирование городов республики из-за жалоб на выросшее количество людей на улице.

«Президент республики распорядился с сегодняшнего дня усилить патрулирование городов соответствующими службами», — сообщает пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что из различных районов Татарстана на горячую линию республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса поступает много жалоб на гуляющих граждан.

Ранее Минниханов расширил список чиновников, которые могут штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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