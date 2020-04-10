Минниханов распорядился усилить патрулирование городов

Фото: Ринат Назметдинов

Президент Татарстана Рустам Минниханов распорядился усилить патрулирование городов республики из-за жалоб на выросшее количество людей на улице.

«Президент республики распорядился с сегодняшнего дня усилить патрулирование городов соответствующими службами», — сообщает пресс-служба президента РТ.

Отмечается, что из различных районов Татарстана на горячую линию республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса поступает много жалоб на гуляющих граждан.

Ранее Минниханов расширил список чиновников, которые могут штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.