Татарстан и Кубань лидируют по количеству штрафов за нарушение режима самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Наибольшее количество административных дел за нарушение режима самоизоляции насчитали в Татарстане и Краснодарском крае. В РТ по ст. 6.3 КоАП РФ было выписано более 800 протоколов.

Чаще всего суды выносили постановления о штрафе в 15 тысяч, либо уменьшали его вдвое, пишет «Коммерсант».

При этом в республике зарегистрированы случаи, когда подобные дела были закрыты за незначительностью. Например, в Набережных Челнах суд назначил штраф 7,5 тыс. руб. за то, что мужчина ночью вышел за хлебом. Поскольку все ближайшие продуктовые были закрыты, он пошел в круглосуточный магазин, который находился «на значительном расстоянии». В Зеленодольске задержали женщину, которая ехала в СПИД-центр за лекарствами.

В Краснодарском крае с 31 марта в суды поступило более 1,3 тыс. дел об административных правонарушениях по статье о нарушении карантинных мер. Рассмотрено более тысячи дел.

Напомним, что накануне президент РТ Рустам Минниханов объявил об усилении патрулей на улицах из-за выросшего числа нарушителей режима самоизоляции.