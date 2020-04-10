Татарстанцы, живущие за рубежом, рассказали о ситуации с COVID-19 в странах — видео

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Татарстанцы, живущие за рубежом, рассказали о ситуации с COVID-19 в Канаде, Великобритании, Швеции и Китае, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам Дины Шарафеевой, находящейся сейчас в Канаде, в крупных гипермаркетах можно увидеть огромную очередь, которая тянется по всей улице. Это связано с тем, что в стране ввели ограничения на нахождение определенного количества человек в магазинах.

Тимур Сиразиев рассказал, что в Великобритании есть несколько причин, по которым можно выйти на улицу и одна из них — занятие спортом. Британцы этим активно пользуются и полицейским сложно повлиять на ситуацию.

В Швеции по вечерам и по выходным можно увидеть толпы людей в парках, торговых центрах. В отличие от других стран, здесь все продолжается также, как и было до пандемии, сообщил Азат Сайфуллин.

Китайцы более менее спокойны и стараются не говорить на тему пандемии и коронавируса. При входе в здания до сих пор продолжают мерить температуру, записывают номер телефона и спрашивают QR-код, показывающий, болен ты или нет, поделилась Эльвира Балобанова.

