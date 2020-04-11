Тест на выявление антител к коронавирусу зарегистрировали в России

Тест-систему для выявление антител к новому коронавирусу, которую разработал государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, зарегистрировали.

Как отмечается в сообщении ведомства, изготовленная в кратчайшие сроки система прошла все необходимые технические и клинические испытания. Регистрационное удостоверение было выдано в установленном законом порядке и является бессрочным.

Тест-система для выявления антител позволит выявлять людей, переболевших коронавирусом, изучить популяционный иммунитет и провести оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.

Ранее российские медики доказали противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19.

