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Тест на выявление антител к коронавирусу зарегистрировали в России

05:32, 11.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Тест на выявление антител к коронавирусу зарегистрировали в России
Фото: realnoevremya.ru

Тест-систему для выявление антител к новому коронавирусу, которую разработал государственный научный центр «Вектор» Роспотребнадзора, зарегистрировали.

Как отмечается в сообщении ведомства, изготовленная в кратчайшие сроки система прошла все необходимые технические и клинические испытания. Регистрационное удостоверение было выдано в установленном законом порядке и является бессрочным.

Тест-система для выявления антител позволит выявлять людей, переболевших коронавирусом, изучить популяционный иммунитет и провести оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19.

Ранее российские медики доказали противовирусную активность препарата «Мефлохин» в отношении возбудителя COVID-19.

ОбществоМедицина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08:16
    Почти успели, здоровым же нельзя теперь куда-то ходить, на ком тестировать?
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