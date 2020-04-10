Врач из Казани пожаловалась в соцсетях на слишком низкую зарплату

Врач из Казани Элина Воронина пожаловалась в соцсетях на низкие зарплаты медработников, несмотря на анонсированные ранее меры поддержки врачей от государства.

«Сегодня у всех странное настроение. Кто-то грустит, кто-то истерически смеется, кого-то плачет, кто-то просто ушел в себя», — написала женщина.

В качестве примера Воронина привела медицинскую постовую сестру, которая «работает одна на посту на все отделение». Ей выплатили зарплату в размере 13 тысяч рублей, утверждает женщина в своем аккаунте в «Инстаграме».

«Во всеуслышание СМИ кричат, что медикам подняли зарплаты. Да, оклад немного подняли, но поснимали надбавки! Что в итоге на руки мы теперь получаем МЕНЬШЕ!! чем было!!», — поделилась Воронина.

Ранее президент России Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов предложил на 3 месяца установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Для врачей выплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.

