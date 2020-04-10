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Врач из Казани пожаловалась в соцсетях на слишком низкую зарплату

23:24, 10.04.2020 8
Врач из Казани пожаловалась в соцсетях на слишком низкую зарплату
Фото: realnoevremya.ru

Врач из Казани Элина Воронина пожаловалась в соцсетях на низкие зарплаты медработников, несмотря на анонсированные ранее меры поддержки врачей от государства.

«Сегодня у всех странное настроение. Кто-то грустит, кто-то истерически смеется, кого-то плачет, кто-то просто ушел в себя», — написала женщина.

В качестве примера Воронина привела медицинскую постовую сестру, которая «работает одна на посту на все отделение». Ей выплатили зарплату в размере 13 тысяч рублей, утверждает женщина в своем аккаунте в «Инстаграме».

«Во всеуслышание СМИ кричат, что медикам подняли зарплаты. Да, оклад немного подняли, но поснимали надбавки! Что в итоге на руки мы теперь получаем МЕНЬШЕ!! чем было!!», — поделилась Воронина.

Ранее президент России Владимир Путин перед совещанием с членами правительства и главами регионов предложил на 3 месяца установить специальную выплату врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Для врачей выплата составит 80 тыс. рублей в месяц, для медсестер — 50 тыс. рублей, для младшего медперсонала — 25 тыс. рублей.

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 01:12
    Отчитались же, что, как много лет получают по 39-56 тыс.рублей .

    Медики же в хлам богатые по распоряжению Путина.
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  • Анонимно 08:15
    Работают же. Значит достойную зарплату получают. Все просто. Считали бы недостойно не работали бы.
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    Анонимно 10:00
    Все медики на передовой. Постыдились бы так реагировать негативно. Не ушли еще с работы, потому что есть призвание, потому что есть совесть в конце-то концов. Если уйдут врачи и медсестры, то кто останется Вас лечить?
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  • Анонимно 09:49
    посмотрите на доходы (не зарплаты, а полные доходы) медперсонала в стационарах, реальные, вот и всё, что необходимо знать. Поинтересуйтесь доходами от клинических исследований фармкомпаний(миллионы, если кто не знает) в специализированных диспансерах и у руководства медучреждений на "земле", не врачам жаловаться. Аккуратно посмотрите на автостоянки у медучреждений, особенно в МКДЦ, РКБ и Онко...и всё станет ясно.
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    Анонимно 11:36
    Не надо смотреть на доходы фармкомпаний и зарплаты руководства медицинских учреждений. Речь идет о врачах и среднем, младшем медицинском персонале. Врачи не так много получают, с учетом потери здоровья на ночных и суточных дежурствах. Кто выступает против врачей, пошли бы сами и отучились на врача. Хотелось бы потом посмотреть на их сообщения в сетях относительно уменьшения заработной платы.
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  • Анонимно 10:00
    инженерно-технический персонал учреждений здравоохранения вообще не получает. сейчас у всех на слуху аппараты ИВЛ, так вот. Кто нибудь задумался, что этот аппарат нужно обслуживать? что этот аппарат не на святой воде работает? таким аппаратам, да и многим другим медицинским приборам необходимы медицинские газы (кислород, медицинский сжатый воздух и т.д.), медицинский вакуум. Это целый комплекс инженерных сетей! А электричество, а системы кондиционирования, водоснабжения? Всё это обслуживается ежедневно, 24/7, но только медикам какие-никакие преференции выписывают. ИТР не люди, хотя без них медики по отделениям бегают и кричат КАРАУЛ, что делать?!
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  • Анонимно 13:39
    Наше государство высоко оценивает тяжелый труд хоккеистов,футболистов...Врачи не столь важны,подождут
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  • Анонимно 14:48
    Печально, скорее всего её оштрафуют за высказывания
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