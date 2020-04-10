«Ак Барс» продлил контракты с тремя хоккеистами

«Ак Барс» продлил контракты с целым рядом хоккеистов основного состава, сообщает пресс-служба казанского клуба.

На два года подписаны новые соглашения с защитниками Романом Рукавишниковым и Дмитрием Юдиным.

Еще одним хоккеистом, с которым казанцы продлили контракт, стал нападающий Патрис Кормье. Его договор пролонгирован до конца сезона-2020/21.

Рукавишников перешел в «Ак Барс» по ходу прошлого сезона. Защитник провел за клуб 40 матчей и набрал 10 (2+8) очков. Юдин выступает за казанцев с 2018 года. В прошедшем сезоне он сыграл за клуб 53 матча, в которых набрал 7 (1+6) очков.

Кормье перешел в казанский клуб перед сезоном-2019/20. В прошедшем сезоне Кормье сыграл за «Ак Барс» в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 24 очка (11+13) очков.