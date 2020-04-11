ГМИИ Татарстана стал лучшим художественным региональным музеем России по организации онлайн-туров

Государственный музей изобразительных искусств Татарстана признан лучшим региональным музеем России по организации онлайн-туров и виртуальных экскурсий, следует из данных портала Турстат.

Второе место досталось Екатеринбургскому музею изобразительных искусств, тройку лидеров замкнул Нижегородский государственный художественный музей.

Кроме того, в десятке лучших региональных музеев оказались Башкирский государственный художественный музей имени М.В. Нестерова в Уфе, Приморская государственная картинная галерея во Владивостоке, Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова в Красноярске, Чувашский государственный художественный музей в Чебоксарах, Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств в Ижевске и другие.

Перечень составили по результатам анализа популярности музеев, предложений виртуальных туров и экскурсий, выставок и просмотра трансляций музеев в социальных сетях и Youtube-каналах, передает пресс-служба Минкультуры РТ.