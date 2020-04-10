Роспотребнадзор: сроков окончания ситуации с коронавирусом нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Евразийского межправительственного совета заявила, что сроков окончания пандемии коронавируса в настоящее время нет. Стенограмма опубликована на сайте правительства России.

По ее словам, сроки не может назвать никто в мире.

Ранее департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил о возможности второй волны коронавируса в России к концу года. По их данным, этому может способствовать новый сезон простудных заболеваний и «истощенность» экономики расходами на предотвращение распространения и ликвидацию вируса.