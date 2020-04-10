Нефтехимики помогают людям с ограниченными возможностями здоровья продуктовыми наборами

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В период распространения коронавируса и самоизоляции «Нижнекамскнефтехим» продолжает оказывать поддержку наиболее уязвимой категории людей. В эти дни нефтехимики организовали доставку 750 продуктовых наборов для инвалидов первой и второй групп, состоящих на учете в Совете ветеранов войны и труда компании.

В состав набора включены крупы, макаронные изделия, сыр, подсолнечное масло, чай, сладости, мясные и хлебобулочные изделия.

Продукты по домам разносят представители всех подразделений и дочерних предприятий «Нижнекамскнефтехима». К акции также присоединились работники санатория-профилактория «Корабельная роща», спортивного клуба «Нефтехимик», музыкального коллектива «Романтики». Передача наборов происходит с соблюдением мер предосторожности — в защитных масках и медицинских перчатках.

Вместе с продуктами нефтехимики вручают медицинские маски, сшитые работниками предприятия.



Ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» установит автоматизированную линию по производству медицинских масок.

