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Минниханов поручил за неделю ввести в работу радиологический корпус онкодиспансера Альметьевска

11:46, 10.04.2020
Минниханов поручил за неделю ввести в работу радиологический корпус онкодиспансера Альметьевска
Фото: realnoevremya.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил за неделю ввести в эксплуатацию радиологический корпус альметьевского филиала Республиканского клинического онкодиспансера. Там планируется развернуть дополнительные койки на случай распространения коронавируса, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Согласно графику, корпус планировалось ввести в эксплуатацию к концу апреля, однако Минниханов поручил завершить все работы в течение недели.

Напомним, корпус должны были открыть еще в 2019 году.

ОбществоМедицина Татарстан
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