Минниханов поручил за неделю ввести в работу радиологический корпус онкодиспансера Альметьевска

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил за неделю ввести в эксплуатацию радиологический корпус альметьевского филиала Республиканского клинического онкодиспансера. Там планируется развернуть дополнительные койки на случай распространения коронавируса, сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Согласно графику, корпус планировалось ввести в эксплуатацию к концу апреля, однако Минниханов поручил завершить все работы в течение недели.

Напомним, корпус должны были открыть еще в 2019 году.