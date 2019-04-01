Радиологический центр на базе онкодиспансера Альметьевска начнет принимать пациентов осенью

В Альметьевске в этом году откроется радиологический корпус онкологического диспансера, сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Принимать пациентов начнут уже осенью этого года.

В центре будет работать оборудование, которое позволит проводить сеансы лучевой терапии без задевания органов и тканей.

После открытия онкобольные смогут пройти в диспансере все этапы лечения. Новое отделение будет работать в две смены и принимать пациентов со всего Юго-Востока Татарстана.

В новом радиологическом центре будут проводить около 30 тысяч сеансов лучевой терапии в год. Таким образом, помощь получат около 1 100 пациентов.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах и Альметьевске откроют новые подразделения Республиканского клинического онкологического диспансера, а в Казани реконструируют поликлинику при диспансере. Строительство нового онкоцентра в Набережных Челнах планируют завершить к 2021 году.