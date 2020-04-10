В Минпромторге Татарстана заявили, когда будет восполнен дефицит масок

Министр промышленности и торговли Татарстана Альберт Каримов рассказал, что привезенные сегодня из Китая маски распределят между предприятиями и организациями республики, которые будут работать в условиях пандемии.

По его словам, Татарстан планирует получить из КНР еще 7 производственных линий по производству масок. Дефицит масок должен быть преодолен до конца месяца.

Напомним, сегодня в казанском аэропорту приземлился спецборт, который доставил в Татарстан из китайского города Хайнань 5,8 млн масок. Этим же бортом была доставлена автоматическая установка для ускоренного производства масок и оборудование для производства изделий из тканых и нетканых материалов. Стоимость груза составляет более 0,5 млрд рублей.