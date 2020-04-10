В Казани приземлился рейс из Китая с медицинскими масками

В казанском аэропорту приземлился спецборт, который доставил в Татарстан из китайского города Хайнань несколько миллионов масок. Этим же бортом была доставлена автоматическая установка для ускоренного производства масок и оборудование для производства изделий из тканых и нетканых материалов.

Закупленные средства защиты будут переданы медицинским учреждениям, социальным службам и стратегически важным промышленным предприятиям республики.

Отметим, что для организации доставки «Татнефть» зафрахтовала один из крупнейших грузоподъемных самолетов «Руслан». Компания также закупила медицинские маски, машину для их производства, расходные материалы для пошива противоинфекционных комплектов и масок, которыми обеспечит медицинских работников, персонал компании и сотрудников экстренных служб региона.