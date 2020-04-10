Стоимость груза, прилетевшего из Китая в Татарстан, составила более полумиллиарда рублей

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Заместитель гендиректора ПАО «Татнефть» по логистике и техническому развитию Ренат Нугайбеков заявил, что стоимость груза, прибывшего сегодня из Китая в Татарстан, составляет более 0,5 млрд рублей.

Напомним, сегодня в казанском аэропорту приземлился спецборт, который доставил в Татарстан из китайского города Хайнань 6 млн масок. Этим же бортом была доставлена автоматическая установка для ускоренного производства масок и оборудование для производства изделий из тканых и нетканых материалов.

По словам Нугайбекова, для организации доставки «Татнефть» зафрахтовала один из крупнейших грузоподъемных самолетов «Руслан», за это компания заплатила $800 тыс. Также «Татнефть» полностью оплатила 3 млн масок и одну линию по их выпуску.