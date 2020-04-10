Агентство НКР присвоило Ак Барс Банку кредитный рейтинг A.ru со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) присвоило Ак Барс Банку кредитный рейтинг «A.ru» по национальной шкале, прогноз стабильный.



Присвоенный агентством рейтинг отражает сильный бизнес-профиль Ак Барс Банка при низкой склонности к риску, значительном запасе капитала и высоких показателях ликвидности.

«Рейтинговая оценка агентства подтверждает сильные, устойчивые рыночные позиции банка. Это становится особенно актуальным в условиях турбулентности экономической среды и волатильности рынка. Мы рассматриваем положительно получение рейтинга соответствующего уровня с точки зрения выбранного нами курса развития», — прокомментировал присвоение рейтинга заместитель председателя правления Ак Барс Банка Юрий Михайлов.

НКР подчеркивает высокую региональную значимость Ак Барс Банка как опорного в Татарстане и уполномоченного агента республики по обслуживанию бюджетных счетов и реализации социальных проектов.

Аналитики агентства отмечают, что банк обладает надежными источниками фондирования и поддерживает сильную ликвидную позицию, что позволяет говорить о его стабильности в среднесрочной перспективе. Агентство высоко оценивает нормативы достаточности капитала. «Сформированный в период трансформации бизнеса капитал в сочетании с консервативной риск-политикой позволяют банку поддерживать нормативы достаточности капитала со значительным запасом к регулятивным минимумам с учетом надбавок: на 01.03.2020 г. Н1.0 составил 14,7%, Н1.1 и Н1.2 — 11,7%», — указано в резюме НКР.

При низких акционерных рисках отмечается повышение роли риск-менеджмента и улучшение качества бизнес-процессов. Агентство позитивно оценивает профессиональные компетенции и опыт ключевого управленческого персонала. По мнению экспертов, оценка эффективности системы управления может быть улучшена в случае успешной реализации текущей стратегии развития банка.



ПАО «Ак Барс Банк»



Партнёрский материал