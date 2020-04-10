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Агентство НКР присвоило Ак Барс Банку кредитный рейтинг A.ru со стабильным прогнозом

09:55, 10.04.2020

Рейтинговое агентство «Национальные Кредитные Рейтинги» (НКР) присвоило Ак Барс Банку кредитный рейтинг «A.ru» по национальной шкале, прогноз стабильный.

Присвоенный агентством рейтинг отражает сильный бизнес-профиль Ак Барс Банка при низкой склонности к риску, значительном запасе капитала и высоких показателях ликвидности.

«Рейтинговая оценка агентства подтверждает сильные, устойчивые рыночные позиции банка. Это становится особенно актуальным в условиях турбулентности экономической среды и волатильности рынка. Мы рассматриваем положительно получение рейтинга соответствующего уровня с точки зрения выбранного нами курса развития», — прокомментировал присвоение рейтинга заместитель председателя правления Ак Барс Банка Юрий Михайлов.

НКР подчеркивает высокую региональную значимость Ак Барс Банка как опорного в Татарстане и уполномоченного агента республики по обслуживанию бюджетных счетов и реализации социальных проектов.

Аналитики агентства отмечают, что банк обладает надежными источниками фондирования и поддерживает сильную ликвидную позицию, что позволяет говорить о его стабильности в среднесрочной перспективе. Агентство высоко оценивает нормативы достаточности капитала. «Сформированный в период трансформации бизнеса капитал в сочетании с консервативной риск-политикой позволяют банку поддерживать нормативы достаточности капитала со значительным запасом к регулятивным минимумам с учетом надбавок: на 01.03.2020 г. Н1.0 составил 14,7%, Н1.1 и Н1.2 — 11,7%», — указано в резюме НКР.

При низких акционерных рисках отмечается повышение роли риск-менеджмента и улучшение качества бизнес-процессов. Агентство позитивно оценивает профессиональные компетенции и опыт ключевого управленческого персонала. По мнению экспертов, оценка эффективности системы управления может быть улучшена в случае успешной реализации текущей стратегии развития банка.

ПАО «Ак Барс Банк»

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