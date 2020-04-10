В Татарстане на горячие линии поступило более 6 тысяч звонков

Со времени введения режима самоизоляции в Татарстане несколько горячих линий работают для помощи пожилым людям. За период с 28 марта по 8 апреля на них обратились 6 028 человек.

На телефон кол-центра «Мы поможем!» поступил 3 871 звонок. На горячие линии комплексных центров социального обслуживания за помощью обратились 2 157 пожилых жителей республики, сообщает пресс-служба Минтрудсоцзащиты РТ.

Из общего числа звонков 46,3% составляют заявки на доставку продуктов и лекарств. В остальных случаях звонившие обращались за консультацией.

Ранее сообщалось, что Центр обработки СМС получил 3,8 млн обращений и зарегистрировал 630 тысяч татарстанцев, которым понадобилось выйти из дома в период самоизоляции.

