Центр обработки смс-пропусков РТ получил 3,8 млн обращений

Фото: Максим Платонов

Центр обработки смс получил 3,8 млн обращений и зарегистрировал 630 тыс. татарстанцев. В 90% случаев ответ на смс приходит за 20 секунд. Об этом рассказала руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.



В первые дни на горячую линию поступало от 10 тыс. до 15 тыс. звонков в день, сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. Центр выдал 1,4 млн разрешений на выход из дома. В 52 % случаев люди выезжают на дачу, на втором месте по запросам — доставка лекарств, на третьем — посещение кредитных организаций, почты, врача и ветклиники, проинформировала Галимова.

Ранее Минцифры РТ сообщило об упрощенной системе регистрации в сервисе по получению цифровых пропусков.

