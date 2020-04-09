Глава центра «Вектор» рассказал, когда эпидемия коронавируса может стать сезонной

Эпидемия коронавируса может стать сезонной, если у 50% населения Земли выработается иммунитет, заявил директор государственного научного центра «Вектор» Ринат Максютов.

Только после этого, по его словам, COVID-19 начнет циркулировать как обычный вирус гриппа.

«Но для того, чтобы это произошло, необходимо значительно увеличить ту иммунную прослойку, тот коллективный популяционный иммунитет к новому коронавирусу, который должен составить от 50 до 60% от населения Земли. Как за счет переболевших, так и за счет вакцинации против нового коронавируса», — заявил он в эфире Первого канала.

Ранее сообщалось, что в России желающих испытать на себе вакцину от коронавируса нового типа больше, чем нужно. Группы добровольцев уже набраны, а всего желающих испытать вакцину COVID-19 больше необходимого минимума.

