Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

Общее количество зараженных коронавирусом людей составило 1 503 900 на 19.13 (мск). Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Больше всего зараженных зафиксировано в США (432 579), Испании (152 446) и Италии (139 422).



Число летальных случаев во всем мире почти достигло 90 тыс. Еще почти 340 тыс. человек в мире вылечились от коронавируса.

Напомним, 2 апреля число зараженных коронавирусом превысило 1 млн человек.