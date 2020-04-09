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Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

19:17, 09.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 млн
Фото: realnoevremya.ru

Общее количество зараженных коронавирусом людей составило 1 503 900 на 19.13 (мск). Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Больше всего зараженных зафиксировано в США (432 579), Испании (152 446) и Италии (139 422).

Число летальных случаев во всем мире почти достигло 90 тыс. Еще почти 340 тыс. человек в мире вылечились от коронавируса.

Напомним, 2 апреля число зараженных коронавирусом превысило 1 млн человек.

Общество
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