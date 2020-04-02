Число зараженных коронавирусом превысило 1 миллион человек

Количество зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает болезнь Covid-19, в мире превысило 1 млн человек. Такие данные приводит университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Больше всего их в США (236,3 тыс.), Италии (115,2 тыс.) и Испании (110,2 тыс.).

В России число заболевших коронавирусом нового типа увеличилось на 771 за последние сутки. Таким образом, общее число заболевших достигло 3 548. Стоит отметить, что в Татарстане вторые сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заражения.

Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса превысило 50 тыс. человек.