Глава Минмолодежи Татарстана ответил на вопрос о разрешении на занятия спортом во время самоизоляции
Министр молодежной политики РТ Дамир Фаттахов пообещал рассмотреть возможность послаблений в правилах самоизоляции. Он согласился, что занятия спортом при соблюдении «социального дистанцирования» вполне допустимы.
Во время прямого эфира в Instagram Фаттахов пообещал внести соответствующее предложение, если окажется, что просьб разрешить заниматься спортом будет много.
Напомним, что на сегодня в Татарстане выходить из дома без запроса специальной справки можно для похода в магазин, прогулки с домашним питомцем или для того, чтобы выбросить мусор. При этом во многих странах разрешается также заниматься спортом в одиночестве.СпортОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым