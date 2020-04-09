Глава Минмолодежи Татарстана ответил на вопрос о разрешении на занятия спортом во время самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр молодежной политики РТ Дамир Фаттахов пообещал рассмотреть возможность послаблений в правилах самоизоляции. Он согласился, что занятия спортом при соблюдении «социального дистанцирования» вполне допустимы.

Во время прямого эфира в Instagram Фаттахов пообещал внести соответствующее предложение, если окажется, что просьб разрешить заниматься спортом будет много.

Напомним, что на сегодня в Татарстане выходить из дома без запроса специальной справки можно для похода в магазин, прогулки с домашним питомцем или для того, чтобы выбросить мусор. При этом во многих странах разрешается также заниматься спортом в одиночестве.