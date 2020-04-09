Алексей Шевченко: «Ак Барс» ничего не выиграл от сделки по Ткачеву»

Известный российский журналист и эксперт по КХЛ Алексей Шевченко прокомментировал возможное расставание «Ак Барса» с нападающим Степаном Санниковым.

«Степан Санников тоже как-то не слишком вписался в систему «Ак Барса», а ведь за него отдали Владимира Ткачева. То есть по итогам той сделки казанцы ничего не выиграли», — написал Шевченко.

Также он сообщил о причинах неудачной игры за «Ак Барс» нападающего Владимира Галузина. По информации Шевченко, по ходу прошедшего сезона хоккеист выбыл с болезнью неспортивного характера.

«Провальный сезон был и у Владимира Галузина. В Казани хоккеист очень сильно заболел, причем это была какая-то неспортивная травма. Когда нападающий пришел впервые после болезни в раздевалку, то некоторые его не узнали — настолько он похудел. Владимира взяли из «Металлурга» во время сезона, никто от этого трансфера тоже не выиграл. Галузин — неплохой хоккеист, но прошлый сезон он должен забыть, как кошмар», — сказал Шевченко.

Санников перешел в «Ак Барс» зимой 2019 года в рамках обмена с «Локомотивом» на нападающего Владимира Ткачева. В минувшем сезоне форвард сыграл за казанцев в 14 матчах регулярного первенства КХЛ и не отметился результативными действиями.

Галузин также оказался в «Ак Барсе» в середине прошедшего сезона. В качестве свободного агента он достался казанцам бесплатно.