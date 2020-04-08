Нападающий «Ак Барса» Санников может перейти в «Сибирь»

Нападающий «Ак Барса» Степан Санников в летнее межсезонье может перейти в новосибирскую «Сибирь».

По информации источника, в сибирском клубе заинтересованы в возвращении своего экс-капитана. Ранее Санников уже выступал за «Сибирь» с сезона-2008/09 по сезон-2017/18.

Единственной проблемой для перехода может стать действующий контракт хоккеиста с казанским клубом до 30 апреля 2021 года.

Напомним, Санников перешел в «Ак Барс» зимой 2019 года в рамках обмена с «Локомотивом» на нападающего Владимира Ткачева. В минувшем сезоне форвард сыграл за казанцев в 14 матчах регулярного первенства КХЛ и не отметился результативными действиями.