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В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса

18:47, 06.04.2020
В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса
Фото: pixabay.com

Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».

Уточняется, что начинаются клинические испытания, сообщает пресс-служба ФМБА.

«Высокодостоверное влияние препарата, препятствующее развитию острого респираторного дистресс-синдрома в эксперименте и позволяющее выжить животным с интерстициальным отеком легких, дает надежду на его эффективность при самых тяжелых формах новой коронавирусной инфекции у людей», — отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Ранее научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства представил противомалярийный препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.

ОбществоМедицина
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