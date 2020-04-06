В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство разработало схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».
Уточняется, что начинаются клинические испытания, сообщает пресс-служба ФМБА.
«Высокодостоверное влияние препарата, препятствующее развитию острого респираторного дистресс-синдрома в эксперименте и позволяющее выжить животным с интерстициальным отеком легких, дает надежду на его эффективность при самых тяжелых формах новой коронавирусной инфекции у людей», — отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.
Ранее научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства представил противомалярийный препарат «Мефлохин» для лечения коронавирусной инфекции.ОбществоМедицина
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