Ильшат Гимаев: «98% строек в республике вернулись обратно в колею»

В рамках онлайн-брифинга «Особенности работы строительной отрасли в условиях пандемии коронавируса», организованного сегодня компанией «#Суварстроит», замминистра строительства РТ Ильшат Гимаев признал, что 30 марта, в день введения режима самоизоляции, застройщики «получили холодный душ» и приостановили строительство.



При этом спикер указал, что 3 апреля вышло постановление президента республики Рустама Минниханова, которое позволило застройщикам продолжить работу на объектах. После этого, по словам чиновника, 98% строек в республике «вошли обратно в колею».

Накануне «Реальное время» подробно разбирало, как застройщики и участники рынка недвижимости адаптировались к работе в режиме самоизоляции.

