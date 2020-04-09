Лишенный сана протоиерей Головин из РТ открыл частный «скит»

Лишенный сана и прихода Владимир Головин, к которому ехали и продолжают ехать православные со всей России и из-за рубежа, по-прежнему именует себя «отцом Владимиром», читает проповеди и проводит платные коллективные молитвы по соглашению по установленному им «тарифу». Он даже расширил свою деятельность — выстроил в селе Балымеры, находящемся в 18 километрах от Болгара, «скит Воскресения Христова» — с часовней и гостиницей, где принимает паломников. Кроме того, Владимир Головин устраивает для паломников экскурсии по Болгару и Казани.



Головин с супругой «посещают службы, как обычные миряне — молятся, причащаются». Супруга Головина, «обладая хорошим голосом, ранее всегда пела на клиросе во время службы и пыталась продолжать это делать после того, как отца Владимира лишили сана, однако ей в грубой форме запретили это делать». В часовне «скита» в Балымерах, по ее словам, круглосуточно читают акафисты последователи опального клирика, есть там и церковная лавка, где торгуют свечами и предметами церковной утвари.

Семья Головиных не бедствует. На своем YouTube-канале «Жизнь во Христе» Головин регулярно выкладывает видеопроповеди. Последняя — на «горячую» тему «Можно ли коронавирусом заразиться от Причастия?» — от 17 марта собрала 25 тысяч просмотров. Опальный священник-расстрига по-прежнему популярен, и это способствует посещаемости его «неофициального ресурса» (такой статус обозначен на главной страничке сайта с проповедями и беседами Головина).



На этом сайте есть раздел «Молитва по соглашению», где желающему присоединиться предлагают перейти на соответствующий сайт, выбрать, за что молиться, после чего участнику соборного моления выставляют прайс: «ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ОДНО ИМЯ: 700 р. за один акафист на один календарный год. При выборе 4-кратного чтения акафиста в течение суток предлагаемое пожертвование на одно имя 1 500 р. за один акафист на один календарный год». Перечислить деньги можно через электронные системы платежей, например, на «Яндекс-кошелек», переводом на банковские карты секретарей о. Владимира, либо через СМС на короткий номер. Имена тех, за кого будут возноситься соборные молитвы, вносятся в список после подтверждения платежа.



Подробнее о жизни Владимира Головина в материале «Реального времени».

