Как лишенный сана протоиерей Головин открыл частный «скит» под боком колыбели ислама в Татарстане

Скандальный клирик-расстрига ведет личный прием паломников и водит экскурсии по храмам Казани

Ровно год назад в этот день патриарх Кирилл утвердил «извержение из сана» прославившегося нетривиальными проповедями протоиерея Владимира Головина, организовавшего интернет-сообщество, в котором практикуются коллективные платные «соборные молитвы по соглашению с Болгаром», и его сына протоиерея Анастасия. О том, чем сегодня занимается лишенный сана клирик, как к его деятельности относится православная церковь и как кардинально сменил направление бизнеса его сын, — в материале «Реального времени».

Из храма в «скит»



Лишенный сана и прихода Владимир Головин, к которому ехали и продолжают ехать православные со всей России и из-за рубежа, по-прежнему именует себя «отцом Владимиром», читает проповеди и проводит платные коллективные молитвы по соглашению по установленному им «тарифу». Он даже расширил свою деятельность — выстроил в селе Балымеры, находящемся в 18 километрах от Болгара, «скит Воскресения Христова» — с часовней и гостиницей, где принимает паломников. Кроме того, Владимир Головин устраивает для паломников экскурсии по Болгару и Казани.

«Реальное время» пыталось связаться с Головиным, но по сотовому телефону батюшки сейчас отвечает лишь его прихожанка Любовь П., которая сказала, что мобильника в настоящее время ее духовный пастырь не имеет. Мы обратились к нему по электронной почте, указанной на страничке «неофициального сайта» Головина на страничке «Контакты», однако ответа так и не получили. Редакция готова предоставить отцу Владимиру возможность высказать свою позицию, если он выйдет на связь с редакцией. Тем не менее некоторые подробности деятельности «изверженного из сана» священнослужителя нам стали известны.

Головин с супругой «посещают службы, как обычные миряне — молятся, причащаются». Супруга Головина, «обладая хорошим голосом, ранее всегда пела на клиросе во время службы и пыталась продолжать это делать после того, как отца Владимира лишили сана, однако ей в грубой форме запретили это делать». В часовне «скита» в Балымерах, по ее словам, круглосуточно читают акафисты последователи опального клирика, есть там и церковная лавка, где торгуют свечами и предметами церковной утвари.

Выстроил в селе Балымеры, находящемся в 18 километрах от Болгара, «скит Воскресения Христова» — с часовней и гостиницей, где принимает паломников. Фото bolgar-fond.ru

— Когда нам в Болгар прислали нового священника, то батюшка (Владимир Головин, — прим. ред.) просил нас во всем помогать ему и поддерживать его, и мы это делаем, — добавила Наталья, которая по-прежнему относится к Владимиру Головину как к своему духовному пастырю. — А вместе с отцом Владимиром пострадал и его двоюродный брат — отец Георгий, который был священником в Храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Три Озера. Его вначале отправили служить в далекую чувашскую деревню, а потом перевели в село Куралово. У него пятеро детей, а церковную кружку в последний раз открыли — там за 2 месяца 90 рублей набралось — на что им жить?..

От молитвы до экскурсии

Семья Головиных не бедствует. На своем YouTube-канале «Жизнь во Христе» Головин регулярно выкладывает видеопроповеди. Последняя — на «горячую» тему «Можно ли коронавирусом заразиться от Причастия?» — от 17 марта собрала 25 тысяч просмотров. Опальный священник-расстрига по-прежнему популярен, и это способствует посещаемости его «неофициального ресурса» (такой статус обозначен на главной страничке сайта с проповедями и беседами Головина).

На этом сайте есть раздел «Молитва по соглашению», где желающему присоединиться предлагают перейти на соответствующий сайт, выбрать, за что молиться, после чего участнику соборного моления выставляют прайс: «ПРЕДЛАГАЕМОЕ ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА ОДНО ИМЯ: 700 р. за один акафист на один календарный год. При выборе 4-кратного чтения акафиста в течение суток предлагаемое пожертвование на одно имя 1 500 р. за один акафист на один календарный год». Перечислить деньги можно через электронные системы платежей, например, на «Яндекс-кошелек», переводом на банковские карты секретарей о. Владимира, либо через СМС на короткий номер. Имена тех, за кого будут возноситься соборные молитвы, вносятся в список после подтверждения платежа.

Кроме того, в Болгар и Балымеры — в «скит» к Головину — организуются платные экскурсии. Двухдневная автобусная поездка из Казани с ночевкой в «скиту» обойдется в 5 700 рублей с человека, в эту сумму входят «транспортное обслуживание, проживание, трапезы, сопровождение на всем маршруте православным воцерковленным гидом». Для приезжих из других регионов есть дополнительная услуга — экскурсия по храмам столицы Татарстана «Казань православная» стоимостью 4 500 рублей. При желании можно посетить Раифский и Свияжский монастыри — за дополнительные 5 300 рублей.

Владимир Головин устраивает для паломников экскурсии по Болгару и Казани. Фото ansobor.ru

Духовная помощь по прайс-листу

Организатор экскурсий в Балымеры из Чебоксар и большая поклонница о. Владимира Головина преподаватель РГСУ Любовь Селиванова рассказала «Реальному времени», что однодневная поездка в «скит» из столицы Чувашии обходится дешевле, чем из Казани — 4 тыс. рублей с питанием. И это, по ее словам, недорого — с учетом стоимости бензина для микроавтобуса.

Селиванова рассказала о том, как проходят индивидуальные беседы Головина с паломниками (когда он служил в Болгаре, такие беседы еще не практиковались):

— Вначале проходит общая беседа. Люди предварительно составляют на черновике список вопросов, на которые хотели бы услышать ответ и по мере беседы вычеркивают из него вопросы, ответы на которые получили. Потом у каждого остаются вопросы, которые нежелательно задавать прилюдно. Время, выделенное на встречу с группой, делится на число паломников поровну, чтобы никого не обидеть. И с каждым уже идет индивидуальная беседа.

По ее словам, о. Владимир помогает принять решение — продолжать или закрыть бизнес, развестись или сохранить семью и т. п. — и практически никогда не ошибается. А еще, отметила она, Головин фактически выступает «прекрасным психотерапевтом». Но чтобы почувствовать эффект от встреч с ним — «получить помощь», одной встречи, по словам собеседницы «Реального времени», недостаточно, нужно несколько. При этом, подчеркнула Любовь Селиванова, каждый паломник «попадает в поле любви, когда отец Владимир занят только им».

Селиванова также рассказала, что «когда о. Владимира лишили сана, его сын Анастасий в знак поддержки отца также сложил с себя сан и сейчас он стал концертным директором известных артистов Антона и Виктории Макарских». (На «неофициальном интернет-ресурсе» Головина можно найти видеозаписи бесед с Антоном Макарским, — прим. ред.).

Каждый паломник «попадает в поле любви, когда отец Владимир занят только им», говорит Селиванова. Фото православный-болгар.рф

«Проблема не в Головине, а в людях»

Официального церковного сана отец Владимир Головин лишился после почти полуторагодового скандала. В начале 2018 года на Рождественских чтениях в Москве настоятель новосибирского собора во имя святого благоверного князя Александра Невского отец Александр (Новопашин) выступил с докладом «Коммерческо-религиозный проект протоиерея Владимира Головина», в котором раскритиковал деятельность болгарского батюшки, создавшего и раскрутившего в интернете практику «соборных молитв по соглашению».

Особенно возмутили клириков вольные до бестактности рассуждения Головина, направленные, по словам российского историка и богослова Александра Дворкина, на то, «чтобы подчеркнуть человечество Христа» и «финансовая сторона деятельности болгарской группировки, через которую, как можно подозревать даже при беглом взгляде, проходят такие сумасшедшие деньги, что пресловутый «бог Кузя» отдыхает».

Церковное руководство применило к автору неканонических духовных практик все меры — от увещевания до прямых запретов проповедовать в интернете и читать акафисты по соглашению по твердой таксе, а потом — и совершать обряды в храме. А когда все это не подействовало, была применена крайняя мера — «извержение из сана». Головин сана лишился, но деятельность продолжил — уже вне юрисдикции Русской православной церкви.

— Это религиозный коммерческий проект, — прокомментировал «Реальному времени» сегодняшнюю ситуацию в Балымерах епископ Чистопольский и Нижнекамский владыка Игнатий. — Такую оценку его деятельности дали богословы, которые проанализировали его деятельность. Он ее продолжает, но так называемый «скит» — на самом деле не скит, а просто частная территория. Под скитом подразумевается монастырь, а тут на частной территории просто собирают людей и ведут с ними беседы. Причем наставления, которые там даются — это наставления для маловерующих, для не понимающих [истинного смысла православия]. Головину не раз объясняли, чем должен заниматься священник — это в первую очередь богослужения. И служить он должен не напоказ…

Это религиозный коммерческий проект, — прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Балымерах епископ Чистопольский и Нижнекамский владыка Игнатий. Фото tatmitropolia.ru

А еще владыка Игнатий сказал, что «проблема даже не столько в самом Головине, сколько в людях, которые идут к шарлатанам, а каяться не хотят, не понимают, что болезни или беды насылаются не просто так, а чтобы они задумались, что делают не так — им проще молиться по соглашению с верой в то, что тогда все изменится».