Главное к утру: временный госпиталь, целесообразность ограничений и врачи по WhatsApp
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 9 апреля.
- Республиканская клиническая больница из-за коронавирусной инфекции приостановила плановые госпитализации, консультации и приемы. Теперь пациенты могут проконсультироваться со специалистами с помощью телемедицины или задавать вопросы в WhatsApp. Обследовать в обычном порядке будут только беременных.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьеру РФ Михаилу Мишустину вдвое сократить число чиновников и депутатов. По его словам, данная инициатива предлагается для того, чтобы в залах заседаний расстояние между ними было не менее 2 метров. Жириновский отметил, что «ничего не изменится в стране, только лучше станет».
- Президент России Владимир Путин поручил изучить необходимость мер по ограничению движения транспорта, которые применяются в некоторых регионах из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.Такие меры введены в Татарстане, Башкирии, Краснодарском крае. По словам главы государства, следует проанализировать целесообразность принятия тех или иных мер и выдать рекомендации коллегам в регионах.
- Фонд «Общественный вердикт» попросил Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) проверить информацию от родственников заключенных и освободившихся граждан о том, что несколько людей с симптомами коронавируса находятся в ИК-5 Татарстана.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил травматологическое отделение Республиканской клинической больницы, в котором создан временный инфекционный госпиталь. Он посмотрел все четыре блока, где организовано 200 коек разного формата (стандартные, реанимационные, с точками подачи кислорода).
- Для сотрудников «Казаньоргсинтеза» маски из материала АО «Полиматиз» будут шить малые швейные предприятия и рабочие-надомники. Планируется, что ежедневно они будут производить от 3 до 5 тысяч масок.
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