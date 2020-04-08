Путин поручил оценить обоснованность ограничений на движение транспорта в регионах — в том числе и в Татарстане
Президент России Владимир Путин поручил изучить необходимость мер по ограничению движения транспорта, которые применяются в некоторых регионах из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Напомним, такие меры введены в Татарстане, Башкирии, Краснодарском крае.
По слова главы государства, следует проанализировать целесообразность принятия тех или иных мер и выдать рекомендации коллегам в регионах.
Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов вникать в проблемы каждого предприятия.
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