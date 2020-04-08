Новости общества

22:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин поручил оценить обоснованность ограничений на движение транспорта в регионах — в том числе и в Татарстане

20:18, 08.04.2020
Путин поручил оценить обоснованность ограничений на движение транспорта в регионах — в том числе и в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин поручил изучить необходимость мер по ограничению движения транспорта, которые применяются в некоторых регионах из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

Напомним, такие меры введены в Татарстане, Башкирии, Краснодарском крае.

По слова главы государства, следует проанализировать целесообразность принятия тех или иных мер и выдать рекомендации коллегам в регионах.

Ранее президент России Владимир Путин поручил главам регионов вникать в проблемы каждого предприятия.

ОбществоВластьБизнесТранспортАвто БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров