Жириновский предложил вдвое сократить число чиновников и депутатов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил премьеру РФ Михаилу Мишустину вдвое сократить число чиновников и депутатов.

По его словам, данная инициатива предлагается для того, чтобы в залах заседаний расстояние между ними было не менее двух метров. Жириновский отметил, что «ничего не изменится в стране, только лучше станет».

«Надо постоянно быть на расстоянии, и залы строить с расчетом того, что и министры, и депутаты, кто сидит в зале, расстояние между ними должно быть 2 метра, не меньше. А для этого сократить чиновников в два раза, и депутатов. И ничего не изменится в стране, только лучше будет», — сказал Жириновский в ходе общения с премьером в формате видеоконференции (цитата по «РИА Новости)

Лидер ЛДПР подчеркнул, что на первое место ставит проблемы дисциплины и обратил внимание на то, что многие чиновники продолжают жать друг другу руки, обниматься и так далее. По мнению Жириновского, в этом вопросе должна быть жесткая позиция — навсегда забыть рукопожатия.

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