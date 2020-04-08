Минниханов посетил РКБ, где создан временный инфекционный госпиталь

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил травматологическое отделение Республиканской клинической больницы, в котором создан временный инфекционный госпиталь.

Он посмотрел все четыре блока, где организовано 200 коек разного формата (стандартные, реанимационные, с точками подачи кислорода), сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-служба главы РТ Лилия Галимова.

На данный момент сформировано 15 бригад, а в случае необходимости количество медицинского персонала удвоят.



«Важно, чтобы у нас была полная готовность. И техническое оснащение, и врачи, медсестры, санитары. Чтобы в случае необходимости можно было без промедлений оказать помощь нашим людям», — отметил Минниханов.

Ранее Минниханов посетил республиканскую клиническую инфекционную больницу, где поговорил с врачами, которые сейчас находятся в самом центре борьбы с вирусом.