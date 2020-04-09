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В РКБ начали консультировать пациентов в онлайн-режиме

00:27, 09.04.2020
В РКБ начали консультировать пациентов в онлайн-режиме
Фото: realnoevremya.ru

Республиканская клиническая больница из-за коронавирусной инфекции приостановила плановые госпитализации, консультации и приемы.

Теперь пациенты могут проконсультироваться со специалистами с помощью телемедицины или задавать вопросы в WhatsApp.

Обследовать в обычном порядке будут только беременных. Также в РКБ по-прежнему принимают призывников и контрактников и консультируют жителей других регионов и граждан иностранных государств.

Консультации для остальных татарстанцев организуют с помощью центральных районных больниц. Экстренных и неотложных больных принимают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе больницы.

Вопросы о порядке обращения за помощью можно задать по телефону (843) 231-74-01 или в WhatsApp по номеру +7 (927) 240-06-14.

ОбществоМедицина Татарстан
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