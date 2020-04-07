ВОЗ: завершение пандемии коронавируса в мире прогнозировать рано

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-1» заявила, что прогнозировать завершение пандемии коронавируса в мире рано.

По ее словам, говорить об этом можно будет через две недели. Она отметила, что сейчас проводятся клинические исследования 20 кандидатов-вакцин против коронавируса, пишет «РИА Новости».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин недавно заявил, что пик заболеваемости еще не пройден.

Ранее ВОЗ включила в список перспективных разработок вакцину от COVID-19, созданную Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).