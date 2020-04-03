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В Минздраве РФ оценили ситуацию с COVID-19 в России

16:56, 03.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Минздраве РФ оценили ситуацию с COVID-19 в России
Фото: realnoevremya.ru

В России ситуация с заболеваемостью коронавирусом развивается по благоприятному сценарию, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы видим, что введенные в стране меры реально повлияли на поступление больных, на тяжесть больных. Фактически та кривая, которая может развиваться по разным сценариям, сегодня идет по достаточно благоприятному», — отметил глава Минздрава РФ.

По словам Мурашко, каждого пациента, тяжело заболевшего коронавирусом нового типа, консультируют врачи федеральных медцентров. Больные получают высококвалифицированные консультации, передает «РИА Новости».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее обращал внимание на то, что пик заболеваемости еще не пройден.

ОбществоВластьМедицина
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