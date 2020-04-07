Метшин утратил первое место в мартовском медиарейтинге мэров столиц ПФО

По итогам марта мэр Казани Ильсур Метшин опустился на второе место в рейтинге упоминаемости в СМИ, составленном компанией «Медиалогия». Он уступил лидерство коллеге из Саратова Михаилу Исаеву.

В тройку вошел и сити-менеджер Уфы Ульфат Мустафин, поднявшийся сразу на две строчки.

Согласно подсчетам «Медиалогии», Метшин набрал 14 182 балла. В марте казанский мэр рассказал о грядущем матче за Суперкубок УЕФА, а также распорядился передать медучреждениям служебные автомобили мэрии на фоне новостей о коронавирусе.

Четвертое место занял глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Внезапно пятерку замкнул ижевский градоначальник Олег Бекметьев, перескочивший сразу через 5 строчек.

Напомним, что мэр Казани и сам сдал два анализа на коронавирус в конце марта. Оба теста показали отрицательный результат.