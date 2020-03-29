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Мэрия Казани сообщила о результатах второго теста Метшина на коронавирус

12:25, 29.03.2020 Сюжет:  Коронавирус COVID-19 1
Мэрия Казани сообщила о результатах второго теста Метшина на коронавирус

В мэрии Казани рассказали какие результаты у повторного теста на коронавирус, который сдал Ильсур Метшин. Он также оказался отрицательным.

«Результаты повторного теста мэра Казани Ильсура Метшина на коронавирус, который глава города сдал 27 марта, — отрицательные», — сообщается на сайте казанской мэрии.

Напомним, что в пятницу стало известно о двух анализах которые градоначальник сдал на этой неделе. Первый тест он прошел еще в понедельник, 23 марта. Его результаты оказались отрицательными. Однако СМИ обратили внимание на день рождения дочки композитора Игоря Крутого, где побывал не только Метшин, но и заразившийся COVID-19 Лев Лещенко. После этого в пятницу мэр Казани сдал анализ повторно.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:03
    Спасибо нашему меру за «заботу о горожанах»,посещая таких Крутых людей он поднимает авторитет и престиж нашего города.Бик зур рахмэт
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