Мэрия Казани сообщила о результатах второго теста Метшина на коронавирус

В мэрии Казани рассказали какие результаты у повторного теста на коронавирус, который сдал Ильсур Метшин. Он также оказался отрицательным.

«Результаты повторного теста мэра Казани Ильсура Метшина на коронавирус, который глава города сдал 27 марта, — отрицательные», — сообщается на сайте казанской мэрии.

Напомним, что в пятницу стало известно о двух анализах которые градоначальник сдал на этой неделе. Первый тест он прошел еще в понедельник, 23 марта. Его результаты оказались отрицательными. Однако СМИ обратили внимание на день рождения дочки композитора Игоря Крутого, где побывал не только Метшин, но и заразившийся COVID-19 Лев Лещенко. После этого в пятницу мэр Казани сдал анализ повторно.