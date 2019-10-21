Рыжиков вышел на 2-е место по матчам на «ноль» в РПЛ, догнав Овчинникова

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков отыграл свой 129-й матч в российских чемпионатах по футболу.

«Сухая» игра против «Оренбурга» (1:0) в 13-м туре РПЛ позволила голкиперу самарцев выйти на второе место в списке по этому показателю и сравняться с экс-вратарем «Локомотива» и «Динамо» Сергеем Овчинниковым.

Первое место занимает вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, проведший 206 сухих матчей в РПЛ.

Отметим, что значительную часть своей карьеры Рыжиков провел в казанском «Рубине».