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Рыжиков вышел на 2-е место по матчам на «ноль» в РПЛ, догнав Овчинникова

10:48, 21.10.2019 1
Рыжиков вышел на 2-е место по матчам на «ноль» в РПЛ, догнав Овчинникова
Фото: realnoevremya.ru

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков отыграл свой 129-й матч в российских чемпионатах по футболу.

«Сухая» игра против «Оренбурга» (1:0) в 13-м туре РПЛ позволила голкиперу самарцев выйти на второе место в списке по этому показателю и сравняться с экс-вратарем «Локомотива» и «Динамо» Сергеем Овчинниковым.

Первое место занимает вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, проведший 206 сухих матчей в РПЛ.

Отметим, что значительную часть своей карьеры Рыжиков провел в казанском «Рубине».

СпортФутбол Татарстан
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  • Анонимно 21 окт
    один из лучших вратарей советского и российского футбола, наравне с Яшиным, Маслаченко, Пильгуем,Кавазашвили
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