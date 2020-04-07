Подробности закрытия РКБ в Башкирии: умерла пациентка с коронавирусом

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Глава Башкирии рассказал подробности закрытия Республиканской клинической больницы имени Куватова на карантин. Выяснилось, что в больнице скончалась женщина-носитель коронавирусной инфекции.



Это пожилая женщина, которая больше двух месяцев проходила лечение по поводу обширного ишемического инсульта и сахарного диабета. Посмертный анализ показал, что пациентка была носителем COVID-19.



Пациентка в возрасте 80 лет была в тяжелом состоянии из-за наличия хронических заболеваний, перенесенной ампутацией бедра, гнойным процессом, застойной пневмонией. Причиной смерти стал отек головного мозга на фоне прогрессирующего ишемического инфаркта мозга в результате поражения сосудов.

После смерти у женщины был взят анализ на COVID-19. Выяснилось, что пациентка была носителем вируса.

«Необходимо понимать, что причиной смерти коронавирус в данном случае не был, однако в подобной ситуации соответствующие службы обязаны принимать исключительные меры безопасности, к которым мы просим всех отнестись с пониманием. Все, кто мог иметь контакты с больной коронавирусом, обязаны оставаться в РКБ на карантине. Это не наша прихоть, а установленный законодательно регламент», — объяснил глава региона Радий Хабиров.



Кроме скончавшейся женщины установлен еще один носитель вируса — женщина, прибывшая из Турции. Ее состояние не тяжелое. Также в ближайшее время увеличится количество тестов на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что у пяти врачей и двух пациентов Республиканской клинической больницы имени Куватова подозревают наличие коронавируса.

