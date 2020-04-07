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Беременных предложили включить в перечень граждан, имеющих право на больничный в период пандемии

12:27, 07.04.2020
Беременных предложили включить в перечень граждан, имеющих право на больничный в период пандемии
Фото: Пиксабей

Депутат Госдумы РФ от Татарстана, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Павлова выступила с инициативой включить беременных женщин в перечень граждан, имеющих право на оформление листов временной нетрудоспособности в период пандемии коронавируса.

Она объяснила, что женщина несет ответственность не только за свое здоровье, но и ребенка. Выходя на работу на предприятии, которое не прекращает работу в период самоизоляции, она подвергает себя опасности из-за возможности возникновения различных осложнений, передает «Татар-информ».

Ранее академик РАН оценил опасность коронавируса для беременных.

Общество Татарстан
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