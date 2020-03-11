Академик РАН оценил опасность коронавируса для беременных

Академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, акушер-гинеколог Марк Курцер сообщил, что «беременные женщины не относятся к группе риска» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«В настоящий момент в группе риска находятся люди старшего возраста, которые имеют сопутствующие заболевания, такие как, например, сахарный диабет», — цитирует его RT.

По его словам, угроза заражения коронавирусом растет прямо пропорционально в соответствии с возрастом человека.

«Если вы не входите в группу риска, это не означает, что вы не представляете опасность для окружающих, для старшего поколения. Нельзя расслабляться», — отметил он.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не ездить в транспорте в час пик.