Василий Березуцкий: «Думаю, нынешний сезон РПЛ доигран не будет»

Заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий поделился мнением о дальнейшей судьбе нынешнего сезона РПЛ, прерванного из-за коронавируса.

Функционер считает, что, скорее всего, чемпионат доигран не будет.

«Мне кажется, что чемпионат доигран не будет. Непонятно, куда мы его вставим. Но у тренера должно быть несколько вариантов, плюс они, наверное, получают информацию из РПЛ и РФС раньше. Но сейчас никто не понимает, сколько это будет длиться», — сказал Березуцкий.

Также он предположил, что клубы РПЛ, которые находятся в зоне вылета, будут настаивать на досрочном завершении сезона с сохранением нынешнего состава участников на следующий футбольный год. В таком случае, по мнению Березуцкого, пострадают интересы команд из ФНЛ, лидировавших в чемпионате на момент приостановки соревнований.

Напомним, ранее РФС объявил о временной остановке футбольных турниров сроком до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса. Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев заявил, что крайней датой возобновления сезона является середина июля.