Стали известны крайние сроки возобновления сезона РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о крайних сроках возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) по футболу.

По словам руководителя питерского клуба, если до конца июля команды не выйдут из карантина, то чемпионат будет завершен досрочно.

«Наша позиция поддерживается большинством клубов: пока остается надежда на то, чтобы доиграть сезон, надо готовиться. Для того чтобы доиграть сезон не в сжатом формате, можно начать в середине июля. Это крайний срок начала полноценного доигрыша», — сказал Медведев.

При этом он считает, что в таком случае сезон можно будет доиграть без дополнительных нагрузок для футболистов. Во всех вариантах продолжения чемпионата РПЛ предусматривается стандартная система матчей на выходных.

Медведев сообщил, что доигровка оставшейся части сезона важна с финансовой точки зрения для формирования бюджета клубов на следующий год.

«У нас определены все сроки, потому в конце июня нужно будет принять все решения. Этот сезон важно доиграть, чтобы сохранить возможность привлечения средств», — заявил Медведев.

Напомним, ранее РФС объявил о приостановке футбольных соревнований до конца мая из-за угрозы распространения коронавируса.