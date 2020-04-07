В Чистополе местный житель забил кирпичом родного брата

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В Татарстане по подозрению в убийстве 19-летнего парня задержан его родной брат. 21-летний молодой человек признался, что забил спящего брата кирпичом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РТ, житель Чистополя нанес спящему на диване младшему брату множественные удары кирпичом по голове и различным частям тела. Поле этого он скрылся. От полученных травм парень скончался в больнице спустя несколько часов.

Подозреваемого задержали через несколько часов в одной из деревень Чистопольского района. Свою вину он признал частично, рассказав, что пошел на это из-за конфликтов с родственниками. При этом орудие преступления они приготовил еще полгода назад.

Следователи обратились в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



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