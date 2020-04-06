В Казани пациент психиатров зарезал мать и сестру

Фото: "Реальное время"

По подозрению в убийстве матери и покушении на жизнь сестры в Казани задержан 34-летний мужчина, ранее состоявший на психиатрическом учете. В розыск его объявили 3 апреля, когда в одной из квартир дома по проспекту Победы нашли мертвой 60-летнюю женщину и раненой ее 31-летнюю дочь.



Причастность к преступлению задержанный уже признал, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. По версии силовиков, на мать с ножом мужчина кинулся в ходе словесного конфликта, сестру же ранил, когда та бросилась на защиту.