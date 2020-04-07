В Татарстане просят временно приостановить систему «Платон»

Фото: Максим Платонов

Председатель совета директоров ГК «Кориб», депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко высказал мнение о том, какие меры поддержки на самом деле необходимы, чтобы МСБ мог выжить во время апрельского простоя.



По его словам, для транспортных компаний необходимо на время отменить «Платон».

«Вся логистическая система перевозок — как артерия. Некоторые говорят, что перевозчики — это ерунда: быстро умрут, потом быстро восстановятся. Ничего подобного! Любая транспортная компания сейчас закредитована, автомобили взяты в лизинг. Лизинговые компании начали арестовывать машины, останавливают деятельность транспортников. Старые автомобили компании уже не будут брать, а закупить новые — нужны средства. Поэтому для нас главное — не отдать на съедение транспортные компании, чтобы они остались в той мощной структуре сети, которая сейчас существует.



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Ранее СМИ сообщали, что система взимания платы с грузовиков «Платон» может быть временно отменена из-за распространения коронавируса.

