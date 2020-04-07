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В Татарстане просят временно приостановить систему «Платон»

07:34, 07.04.2020 1
В Татарстане просят временно приостановить систему «Платон»
Фото: Максим Платонов

Председатель совета директоров ГК «Кориб», депутат Госсовета Татарстана Олег Коробченко высказал мнение о том, какие меры поддержки на самом деле необходимы, чтобы МСБ мог выжить во время апрельского простоя.

По его словам, для транспортных компаний необходимо на время отменить «Платон».

«Вся логистическая система перевозок — как артерия. Некоторые говорят, что перевозчики — это ерунда: быстро умрут, потом быстро восстановятся. Ничего подобного! Любая транспортная компания сейчас закредитована, автомобили взяты в лизинг. Лизинговые компании начали арестовывать машины, останавливают деятельность транспортников. Старые автомобили компании уже не будут брать, а закупить новые — нужны средства. Поэтому для нас главное — не отдать на съедение транспортные компании, чтобы они остались в той мощной структуре сети, которая сейчас существует.

Подробное интервью читайте по ссылке.

Ранее СМИ сообщали, что система взимания платы с грузовиков «Платон» может быть временно отменена из-за распространения коронавируса.

Общество Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07 апр
    Правильная мысль! И адресная поддержка малого бизнеса.
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