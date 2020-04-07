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В Казани отменили приговор после сравнения текста с аудиозаписью

07:20, 07.04.2020
В Казани отменили приговор после сравнения текста с аудиозаписью
Фото: "Реальное время"

Верховный суд Татарстана отменил приговор бывшему казанскому адвокату и следователю СКР Рустему Садыкову. Ранее он признал вину в афере на 250 тысяч рублей и был наказан 1 годом и 4 месяцами колонии-поселения.

Как выяснило «Реальное время», главным доказательством допущенных судом первой инстанции процессуальных нарушений стала запись оглашения приговора Садыкову и сам текст этого решения Вахитовского райсуда Казани.

Защита нашла в двух версиях одного приговора целый ряд расхождений.

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