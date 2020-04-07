В Казани отменили приговор после сравнения текста с аудиозаписью

Фото: "Реальное время"

Верховный суд Татарстана отменил приговор бывшему казанскому адвокату и следователю СКР Рустему Садыкову. Ранее он признал вину в афере на 250 тысяч рублей и был наказан 1 годом и 4 месяцами колонии-поселения.



Как выяснило «Реальное время», главным доказательством допущенных судом первой инстанции процессуальных нарушений стала запись оглашения приговора Садыкову и сам текст этого решения Вахитовского райсуда Казани.

Защита нашла в двух версиях одного приговора целый ряд расхождений.