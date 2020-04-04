Власти допустили повторный перенос ЕГЭ из-за пандемии
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что дата сдачи единого государственного экзамена может быть перенесена повторно.
«В части экзамена в 9-х классах и Всероссийских проверочных работ: они не отменяются, но скорее всего будут проводиться у вас в школе после завершения учебного года», — сказал Кравцов в эфире «Домашнего часа» на официальной странице Минпросвещения в «ВКонтакте».
Пока окончательное решение не принято.
Ранее Минпросвещения РФ запланировало начать тестирование ЕГЭ 8 июня
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