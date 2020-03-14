В Татарстане ввели в эксплуатацию больше 730 тыс. кв. м жилья

На 13 марта в Татарстане по программам жилищного строительства — социальная ипотека, инвестиционное многоквартирное жилье, малоэтажное строительство — введено в эксплуатацию 730,9 тыс кв. м жилья. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов на республиканском совещаниии.

Так, на сегодня введено в эксплуатацию 44 многоквартирных жилых дома площадью 340,3 тыс кв. м, что составляет 25,8% от плана. За неделю введен в эксплуатацию один многоквартирный дом площадью 40,5 тыс. кв. м. В высокой степени готовности (70%-100%) находятся 68 вводных объектов, в средней степени готовности (30%-70%) — 56 домов; в низкой степени готовности (0%-30%) — 9 домов.

Также на 13 марта года введено в эксплуатацию 2 846 индивидуальных жилых домов площадью 370 тыс кв. м, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, что по состоянию на 6 марта в Татарстане ввели в эксплуатацию 21% от запланированного на год объема жилья — это 622 тыс. кв. м жилых площадей.