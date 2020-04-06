СМИ: Кремль может перенести единый день голосования

В администрации президента России рассматривают возможность переноса Единого дня голосования с 13 сентября на декабрь 2020 года или сентябрь 2021 года.

Решение по ЕДГ будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация с распространением коронавируса, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.



На данный момент в качестве базового сценария рассматривается проведение Единого дня голосования в срок.

Ранее ЦИК РФ отложил местные и региональные выборы. Это затрагивает 94 кампании с 5 апреля по 21 июля. ЦИК Татарстана сообщил, что выборы президента РТ, муниципальные выборы, дополнительные выборы в Государственный совет РТ и в Государственную думу РФ, запланированные в Татарстане на сентябрь, официально назначены не были и решение об их переносе не принималось.