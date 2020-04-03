ЦИК Татарстана: выборы президента РТ и дополнительные выборы в Госсовет РТ не переносятся

ЦИК Татарстана сообщил, что выборы президента РТ, муниципальные выборы, дополнительные выборы в Государственный совет РТ и в Государственную думу РФ, запланированные в Татарстане на сентябрь, официально назначены не были и решение об их переносе не принималось. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Ранее ЦИК РФ отложил местные и региональные выборы. Это затрагивает 94 кампании с 5 апреля по 21 июля.



«Решение по этим выборам будут приниматься позже, исходя из актуальной санитарно-эпидемиологической ситуации», — отметил глава Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.